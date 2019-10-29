Форвард Одеси провалив допінг-тест і відсторонений від змагань

Гравця відсторонили від матчів

Форвард Одеси Євген Балабан тимчасово відсторонений від змагань через порушення антидопінгових правил за підсумками тестування.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Балабана відлучили від баскетболу до прийняття рішення дисциплінарною комісією Національного антидопінгового центру України. Деталі інциденту не повідомляються.

У нинішньому сезоні Балабан з'явився на майданчику лише раз, зігравши 22 хвилини ігрового часу, набравши 9 очок і зробивши 5 підборів.

Раніше, Одеса підписала канадського атакувального захисника.

Нагадаємо, Харківським Соколам зараховано технічну поразку у Кубку України.