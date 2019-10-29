Український центровий продовжить кар’єру у Словаччині

Анікієнко гратиме у Лученеці

Джерело - ФБУ.

Український центровий Костянтин Анікієнко продовжить клубну кар’єру у чемпіонаті Словаччини.

Про це повідомляє eurobasket.com.

Він уклав угоду з місцевим клубом Лученець.

Останні два сезони Анікієнко виступав у Суперлізі Парі-Матч за Миколаїв. Минулого сезону він зіграв у 26-ти поєдинках. Набирав 5,2 очка та 3,5 передачі.

В Україні 26-річний баскетболіст також виступав за Будівельник, Динамо-Одесу, Дніпро-Азот. За кордоном українець грав за грузинську Віту та Козув з Північної Македонії.

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