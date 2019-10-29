Перша перемога Голден Стейт, тріумф Денвера і Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

Відбулися чергові матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Детройт без Святослава Михайлюка здобув другу перемогу у сезоні. Також Голден Стейт Ворріорс після двох поразок поспіль переграли Нью-Орлеан.

НБА. Регулярний чемпіонат

28 жовтня