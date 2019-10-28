Лейкерс обіграли Шарлотт, чергова поразка Голден Стейт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Голден Стейт Ворріорс зазнали другої поразки на старті регулярного чемпіонату НБА.
НБА. Регулярний чемпіонат
28 жовтня
Оклахома-Сіті - Голден Стейт 120:92 (35:20, 35:17, 35:31, 15:24)
Лейкерс - Шарлотт 120:101 (30:28, 33:34, 24:18, 33:21)
Мемфіс - Бруклін 134:133 ОТ (35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13)
Даллас - Портленд 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)
Міннесота - Майамі 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)
Раніше, Атланта і Мілуокі здобули перемоги.
Нагадаємо, Фінікс знищив Сакраменто, Міннесота здолала Бруклін.