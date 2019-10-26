Київ-Баскет відмовився від підписання центрового з французького клубу

Джерело - basket.com.ua.
Центровий французького Сент-Кентена Владислав Коренюк не стане гравцем Київ-Баскета.
Про це повідомляє basket.com.ua .
Українець виступає за Сент-Кентен, який представляє другий баскетбольний дивізіон Франції. У двох стартових матчах сезону українець набрав 12,5 очок і зібрав п'ять підбирань в середньому за гру.
Вихованець дніпровської школи баскетболу раніше грав в чемпіонатах Литви, Польщі, Франції, Румунії та Китаю.
Раніше, Прометей у двох овертаймах обіграв Одесу у Суперлізі.
Нагадаємо, Хімік на виїзді переміг Запоріжжя у Суперлізі.