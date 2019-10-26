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Київ-Баскет відмовився від підписання центрового з французького клубу

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Коренюк не повернуться на Україну
Київ-Баскет відмовився від підписання центрового з французького клубу
#Київ-Баскет, #Коренюк

Джерело - basket.com.ua.

Центровий французького Сент-Кентена Владислав Коренюк не стане гравцем Київ-Баскета.

Про це повідомляє  basket.com.ua .

Українець виступає за Сент-Кентен, який представляє другий баскетбольний дивізіон Франції. У двох стартових матчах сезону українець набрав 12,5 очок і зібрав п'ять підбирань в середньому за гру.

Вихованець дніпровської школи баскетболу раніше грав в чемпіонатах Литви, Польщі, Франції, Румунії та Китаю.

Раніше, Прометей у двох овертаймах обіграв Одесу у Суперлізі.

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