Київ-Баскет відмовився від підписання центрового з французького клубу

Коренюк не повернуться на Україну

Центровий французького Сент-Кентена Владислав Коренюк не стане гравцем Київ-Баскета.

Про це повідомляє basket.com.ua .

Українець виступає за Сент-Кентен, який представляє другий баскетбольний дивізіон Франції. У двох стартових матчах сезону українець набрав 12,5 очок і зібрав п'ять підбирань в середньому за гру.

Вихованець дніпровської школи баскетболу раніше грав в чемпіонатах Литви, Польщі, Франції, Румунії та Китаю.

Раніше, Прометей у двох овертаймах обіграв Одесу у Суперлізі.

Нагадаємо, Хімік на виїзді переміг Запоріжжя у Суперлізі.