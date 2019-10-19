Х'юстон почне сезон матчем проти Мілуокі 24 жовтня

Джерело - Houston Chronicle.

Гравці Х'юстона Расселл Вестбрук і Остін Ріверс змушені були покинути майданчик по ходу передсезонного матчу з Майамі (144:133) через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Houston Chronicle.

Вестбрук пошкодив палець руки, який турбує його ще з виїзду в Токіо. У Ріверса виникли проблеми зі спиною.

Обидва гравці після матчу запевнили головного тренера Майка Д'Антоно, що з ними "все в нормі".

Х'юстон почне сезон матчем проти Мілуокі 24 жовтня.

Нагадаємо, Коломойського звинуватили у погрозах президенту Прометея.