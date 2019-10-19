Джерело - Houston Chronicle.
Гравці Х'юстона Расселл Вестбрук і Остін Ріверс змушені були покинути майданчик по ходу передсезонного матчу з Майамі (144:133) через проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє Houston Chronicle.
Вестбрук пошкодив палець руки, який турбує його ще з виїзду в Токіо. У Ріверса виникли проблеми зі спиною.
Обидва гравці після матчу запевнили головного тренера Майка Д'Антоно, що з ними "все в нормі".
Х'юстон почне сезон матчем проти Мілуокі 24 жовтня.
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