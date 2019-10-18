Дебютант переміг чемпіона української Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Прометей переміг вдома Хімік у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.
Перша чверть пройшла за незначної переваги гостей. У наступній 10-хвилинці вже господарі краще грали. Після перерви Прометей зміг піти у відрив і здобути перемогу. Для Хіміка це перша поразка у чемпіонаті.
Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч
Регулярний чемпіонат
18 жовтня
Прометей - Хімік 83:72 (25:17, 21:18, 22:15, 12:17)
Нагадаємо, БК Дніпро, після завершення матчу проти Прометея (60:67), подав протест на результат гри (14/10/2019), який не було задоволено.