Дебютант переміг чемпіона української Суперліги

Прометей здобув 5 перемогу у 5 матчі

Джерело - Чемпіон.

Прометей переміг вдома Хімік у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Перша чверть пройшла за незначної переваги гостей. У наступній 10-хвилинці вже господарі краще грали. Після перерви Прометей зміг піти у відрив і здобути перемогу. Для Хіміка це перша поразка у чемпіонаті.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч

Регулярний чемпіонат

18 жовтня

Прометей - Хімік 83:72 (25:17, 21:18, 22:15, 12:17)

Нагадаємо, БК Дніпро, після завершення матчу проти Прометея (60:67), подав протест на результат гри (14/10/2019), який не було задоволено.