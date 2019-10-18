Липовцев: Формально Харківські Соколи нічого не порушили

Джерело - Tribuna.com.
Харківські Соколи не порушили права свого колишнього гравця Дмитра Липовцева.
Про це баскетболіст заявив Tribuna.com.
"Формально вони нічого не порушили. Мали право і оштрафувати, і призначити "індивідуальні тренування", і переселити.
Формулювання - "надзвичайно низький рівень гравця", - сказав Липовцев.
Раніше, Харківські Соколи оголосили про припинення співпраці з досвідченим українським форвардом Дмитром Липовцевим.
Нагадаємо, Київ-Баскет залишив захисник Руслан Отверченко.