Липовцев: Формально Харківські Соколи нічого не порушили

Харківські Соколи не порушили права свого колишнього гравця Дмитра Липовцева.

Про це баскетболіст заявив Tribuna.com.

"Формально вони нічого не порушили. Мали право і оштрафувати, і призначити "індивідуальні тренування", і переселити.

Формулювання - "надзвичайно низький рівень гравця", - сказав Липовцев.