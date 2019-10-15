Чоловіча збірна України 3х3 зіграє у чвертьфіналі Всесвітніх пляжних ігор

Джерело - ФБУ.
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал змагань на Всесвітніх пляжних іграх у Катарі.
Про це повідомляє ФБУ.
У заключному матчі групового етапу наші хлопці перемогли Монголію – 17:15.
Напередодні збірна України перемогла Намібію (20:14) та Йорданію (17:15).
З першого місця українці вийшли на Аргентину, матч проти якої має відбутися 16 жовтня о 15:45.
Жіноча збірна України не змогла вийти в плей-оф. У заключному матчі групи українки поступилися команді Франції – 10:15.
У попередніх поєдинках наші дівчата поступилися Малі (15:17) та перемогли Аргентину (21:15). У підсумку третє місце в групі.
Раніше, Дніпро подав протест на результат матчу з Прометеєм.
Нагадаємо, Прометей у матчі з Дніпром втратив лідера.