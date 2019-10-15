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Чоловіча збірна України 3х3 зіграє у чвертьфіналі Всесвітніх пляжних ігор

Вчора 22:41 149 0
Посіли перше місце на груповому етапі
Чоловіча збірна України 3х3 зіграє у чвертьфіналі Всесвітніх пляжних ігор
#Україна, #Катар

Джерело - ФБУ.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал змагань на Всесвітніх пляжних іграх у Катарі.

Про це повідомляє ФБУ.

У заключному матчі групового етапу наші хлопці перемогли Монголію – 17:15.

Напередодні збірна України перемогла Намібію (20:14) та Йорданію (17:15).

З першого місця українці вийшли на Аргентину, матч проти якої має відбутися 16 жовтня о 15:45.

Жіноча збірна України не змогла вийти в плей-оф. У заключному матчі групи українки поступилися команді Франції – 10:15.

У попередніх поєдинках наші дівчата поступилися Малі (15:17) та перемогли Аргентину (21:15). У підсумку третє місце в групі.

Раніше, Дніпро подав протест на результат матчу з Прометеєм.

Нагадаємо, Прометей у матчі з Дніпром втратив лідера.

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