Захисника Руслана Отверченкова у Київ-Баскет не влаштовувала його роль у команді.

Про це розповів сам екс-гравець київського клубу.

"В Київ-Баскет мене не сильно влаштовувала роль в команді. 70-80% ігрового часу в передсезонних матчах я проводив на позиції першого номера, де можу грати епізодично, але основна моя сила в іншій позиції. Коли я виконую більше атак - це моя гра, а організаційна лише епізодично може бути.

Ну а друге, це те, що потенційна пропозиція від Київ-Баскета мене не сильно влаштовувало і ми вирішили після зборів про це поговорити. Потім я зіграв два матчі "благодійно" (проти Капфенберга) і на цьому я вирішив покинути команду", - розповів Отверченко.