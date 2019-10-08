Повернулися з нагородами

Джерело - ФБУ.

Чоловіча та жіноча збірні України U-23 повернулися додому з Китаю, де виступали на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.

Про це повідомляє ФБУ.

Команда Тимура Арабаджи у складі Антона Мусієнка, Євгена Балабана, Івана Ткаченка та Микити Руслова привезла зі світової першості у Ланьчжоу срібні нагороди.

Жіноча збірна України 3х3 у складі Вікторії Кондусь, Олени Бойко, Наталії Цюбик та Вероніки Любинець на ЧС U-23 завершила свій виступ за підсумками групового раунду - трьох перемог у чотирьох матчах для виходу у плей-оф команді Дениса Спиридонова виявилось недостатньо.