Дніпро знищив Борисфен у кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Українці перемогли з перевагою у 25 очок

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА Дніпро впевнено переміг на виїзді Борисфен з білоруського Могильова.

Відтак Дніпро зробив комфортний запас перед другим матчем, який відбудеться 9 жовтня.

Кубок Європи ФІБА

Кваліфікаційний раунд.

Перший матч, 2 жовтня

Борисфен (Білорусь) - Дніпро (Україна) 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

Раніше, Миколаїв підсилився американцем з досвідом виступів в Україні.

Нагадаємо, Бартон через місяць після підписання контракту залишив Харківські Соколи.