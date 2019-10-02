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Дніпро знищив Борисфен у кваліфікації Кубка Європи ФІБА

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Дніпро знищив Борисфен у кваліфікації Кубка Європи ФІБА
#Дніпро, #Борисфен

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА Дніпро впевнено переміг на виїзді Борисфен з білоруського Могильова.

Відтак Дніпро зробив комфортний запас перед другим матчем, який відбудеться 9 жовтня.

Кубок Європи ФІБА
Кваліфікаційний раунд. 
Перший матч, 2 жовтня

Борисфен (Білорусь) - Дніпро (Україна) 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

Раніше, Миколаїв підсилився американцем з досвідом виступів в Україні.

Нагадаємо, Бартон через місяць після підписання контракту залишив Харківські Соколи.

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