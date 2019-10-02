Дніпро знищив Борисфен у кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА Дніпро впевнено переміг на виїзді Борисфен з білоруського Могильова.
Відтак Дніпро зробив комфортний запас перед другим матчем, який відбудеться 9 жовтня.
Кубок Європи ФІБА
Кваліфікаційний раунд.
Перший матч, 2 жовтня
Борисфен (Білорусь) - Дніпро (Україна) 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)
Раніше, Миколаїв підсилився американцем з досвідом виступів в Україні.
Нагадаємо, Бартон через місяць після підписання контракту залишив Харківські Соколи.