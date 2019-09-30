Вестбрук пропустить передсезонний матч Х'юстона

Розігруючий захисник Х'юстон Рокетс Расселл Вестбрук не візьме участі в передсезонному матчі з китайським клубом Шанхай.

Про це повідомляє ESPN.

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Вестбрук навесні переніс операцію на коліні і недавно отримав дозвіл лікарів на тренування, так що команда прийняла рішення поберегти баскетболіста. Передбачається, що Вестбрук буде повністю готовий до початку сезону в НБА.

Нагадаємо, про перехід Расселла Вестбрука Х'юстон Рокетс оголосив 17 липня. В обмін на нього в Оклахома-Сіті Тандер відправився розігруючий Кріс Пол і право вибору в першому раунді драфтів 2024 і 2026 років, а також вибори на драфті 2021 і 2025 років.

Останні три сезони регулярного чемпіонату Вестбрук незмінно закінчував із середнім тріпл-даблом за гру.