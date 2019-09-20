Миколаїв переміг Запоріжжя, Харківські Соколи здолали господарів на старті Кубку Прометея

У Кам'янському стартував Кубок Прометея

Джерело - ФБУ.

У Кам’янському було зіграно два стартових матчі товариського турніру Кубок Прометея, який передує старту Суперліги Парі-Матч.

У першій грі Миколаїв переміг Запоріжжя, втримавши перевагу у кінці гри, а в битві дебютантів елітного дивізіону Харківські Соколи переможним триочковим тріумфували у грі з Прометеєм.

Кубок Прометея

1 тур, 19 вересня

Запоріжжя – Миколаїв 83:85 (20:24, 14:22, 23:24, 26:15)

Прометей – Харківські Соколи 74:75 (16:19, 25:18, 18:19, 15:19)

Раніше, МБК Миколаїв може бути виключений з Суперліги.

Нагадаємо, Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України.