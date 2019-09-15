Аргентина - Іспанія: онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу-2019

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі чемпіонату світу з баскетболу, який відбувається в Китаї, зіграють збірні Аргентини та Іспанії.

Матч відбудеться 15 вересня, на Каділлак-Арені в Пекіні.

Початок - 15:00 за київським часом.

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Дивіться пряму трансляцію фіналу Аргентина - Іспанія на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, іспанці в драматичному півфіналі здолали австралійців, а збірна Аргентини у матчі за вихід у фінал не залишила шансів збірній Франції.

Раніше повідомлялося, що збірна США показала найгірший результат в своїй історії на чемпіонатах світу.