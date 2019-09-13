Збірна України програла у другому матчі на фіналі Ліги Націй

Поступилися росіянам

Джерело - ФБУ.

Чоловіча збірна України віком до 23 років зазнала поразки у матчі другого туру фінального етапу Ліги Націй, в якому поступилась команді Росії.

Про це повідомляє ФБУ.

Підопічні Тимура Арабаджи відпустили суперника у відбрив ще у дебюті гри і не зуміли наздогнати, зазнавши поразки з підсумковим рахунком 10:21.

У заключному матчі групового раунда наша команда протистоятиме збірній Румунії. В першій грі українська збірна перемогла Польщу з рахунком 22:8. У додатковий раунд, нагадаємо виходять 2 та 3 команда групи, а збірна, яка виграє перший етап, чекатиме на суперника вже у півфіналі.

Ліга Націй.

Фінал. U-23

Чоловіки

Україна – Росія 10:21

Нагадаємо, визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України.