Колишній MVP української Суперліги перейшов до Барселони

Ділейні перебрався до Іспанії

Джерело - ФБУ.

Барселона підписала угоду з американським захисником Малкольмом Ділейні, останнім клубом якого був китайський Гуандун Саузерн Тайгерс.

Про це повідомляє прес-служба каталонців.

Угоду укладено за схемою 1+1.

Ділейні у сезоні-2013/14 виступав за Будівельник. Разом з киянами він став чемпіоном України та отримав титул MVP Суперліги.

Напередодні Барселона разом з українським центровим Артемом Пустовим виграла перший трофей у новому сезоні.

Нагадаємо, Дніпро стартував з перемоги на турнірі у Туреччині.