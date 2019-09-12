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Колишній MVP української Суперліги перейшов до Барселони

Сьогодні 19:09 113 0
Ділейні перебрався до Іспанії
Колишній MVP української Суперліги перейшов до Барселони
#Ділейні, #Барселона

Джерело - ФБУ.

Барселона підписала угоду з американським захисником Малкольмом Ділейні, останнім клубом якого був китайський Гуандун Саузерн Тайгерс.

Про це повідомляє прес-служба каталонців.

Угоду укладено за схемою 1+1.

Ділейні у сезоні-2013/14 виступав за Будівельник. Разом з киянами він став чемпіоном України та отримав титул MVP Суперліги.

Напередодні Барселона разом з українським центровим Артемом Пустовим виграла перший трофей у новому сезоні.

Нагадаємо, Дніпро стартував з перемоги на турнірі у Туреччині.

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