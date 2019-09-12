Колишній MVP української Суперліги перейшов до Барселони

Джерело - ФБУ.
Барселона підписала угоду з американським захисником Малкольмом Ділейні, останнім клубом якого був китайський Гуандун Саузерн Тайгерс.
Про це повідомляє прес-служба каталонців.
Угоду укладено за схемою 1+1.
Ділейні у сезоні-2013/14 виступав за Будівельник. Разом з киянами він став чемпіоном України та отримав титул MVP Суперліги.
Напередодні Барселона разом з українським центровим Артемом Пустовим виграла перший трофей у новому сезоні.
Нагадаємо, Дніпро стартував з перемоги на турнірі у Туреччині.