Чехія розгромила Бразилію, Австралія перемогла Домініканську Республіку на чемпіонаті світу

Перша поразка бразильців

Джерело - Чемпіон.

У першому турі другого групового етапу чемпіонату світу з баскетболу збірні Австралії та Чехії перемогли відповідно Домініканську Республіку і Бразилію.

За наслідками першому групового етапу половина учасників продовжують боротьбу за нагороди (у групах I, J, K та L), інші - грають за втішні місця.

У групі К чехи святкували впевнену перемогу над бразильцями. І це перша поразка Бразилії на цьому чемпіонаті світу.

У групі L збірна Австралії з труднощами переграла Домініканську Республіку. Це вже четверта перемога австралійців.

Чемпіонат світу

Другий груповий етап

1 тур, 7 вересня

Група К

Бразилія - Чехія 71:93 (16:20, 16:25, 14:20, 25:28)

Група J

Австралія - Домініканська Республіка 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24)

Раніше, Польща перемогла Росію, Сербія знищила Пуерто-Рико на чемпіонаті світу.