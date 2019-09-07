Чехія розгромила Бразилію, Австралія перемогла Домініканську Республіку на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У першому турі другого групового етапу чемпіонату світу з баскетболу збірні Австралії та Чехії перемогли відповідно Домініканську Республіку і Бразилію.
За наслідками першому групового етапу половина учасників продовжують боротьбу за нагороди (у групах I, J, K та L), інші - грають за втішні місця.
У групі К чехи святкували впевнену перемогу над бразильцями. І це перша поразка Бразилії на цьому чемпіонаті світу.
У групі L збірна Австралії з труднощами переграла Домініканську Республіку. Це вже четверта перемога австралійців.
Чемпіонат світу
Другий груповий етап
1 тур, 7 вересня
Група К
Бразилія - Чехія 71:93 (16:20, 16:25, 14:20, 25:28)
Група J
Австралія - Домініканська Республіка 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24)
Раніше, Польща перемогла Росію, Сербія знищила Пуерто-Рико на чемпіонаті світу.