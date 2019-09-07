Харківські Соколи повернули з Польщі українця

За Соколів Андрій виступав у сезоні-2017/18

Джерело - ФБУ.

Черговим новачком Харківських Соколів на новий сезон став 25-річний захисник Андрій Шаповалов.

Про це повідомляє ФБУ.

Минулого сезону Шаповалов виступав за польську команду Sokół Ostrów Mazowiecka. Набирав у середньому 18,8 очка, 6,4 підбирання, 7 передач за поєдинок. За підсумками сезону українець ввійшов у символічну п’ятірку в другій лізі чемпіонату Польщі.

Раніше Шаповалов уже виступав за Харківські Соколи. У сезоні-2017/18 він у середньому набирав 10,5 очка, 4,6 підбирання, 3 передачі за поєдинок у Вищій лізі чемпіонату України.

Нагадаємо, Харківські Соколи підписали контракти з американців Джина Тіга і Деонте Бартона.