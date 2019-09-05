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Чехія перемогла Туреччину. Результати матчів 3 туру чемпіонату світу

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Туреччина не зуміла відновитися після складного матчу з США
Чехія перемогла Туреччину. Результати матчів 3 туру чемпіонату світу
#Чехія, #Туреччина

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі чемпіонату світу з баскетболу з чотирьох ранкових матчів лише один мав турнірне значення. 

У групі Е у матчі Туреччина - Чехія визначався володар другої путівки до наступного раунду змагань. Першу перепустку від цієї групи здобули США. Чехія святкувала перемогу і вийшла з групи.

В інших парах Бразилія гарантувала собі вихід з групи, а інші команди у перших двох турах зазнали поразки і матчі третього туру не мали особливого значення. 

Чемпіонат світу.
3 тур, 5 вересня
Група E
Туреччина – Чехія 76:91 (16:22, 19:21, 25:23, 16:25)
 
Група F
Бразилія – Чорногорія 84:73 (19:20, 24:18, 23:16, 18:19)
 
Група G
Німеччина – Йорданія 96:62 (28:17, 20:19, 18:13, 30:13)
 
Група H
Канада – Сенегал 82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14)

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще чотири матчі, які завершать програму першого групового етапу змагань. 

Раніше, США здолали Туреччину.

Нагадаємо, збірна США втратила форварда на чемпіонаті світу.

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