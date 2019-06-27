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Україна - Іспанія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Європи

Сьогодні 19:20 326 0
Україна - Іспанія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Європи

Сьогодні, 27 червня, жіноча національна збірна України стартує на чемпіонаті Європи матчем проти чинних чемпіонок Європи збірної Іспанії.

Збірна України провела повноцінну підготовку, прибувши до Риги ще у вівторок та сконцентрувалась на роботі, яка починається вже сьогодні.

Початок поєдинку о 21:00, трансляцію можна дивитися на нашому сайті.

Нагадаємо, тренер збірної Іспанії вважає, що Україна може поборотися за медалі.

Раніше повідомлялося, що український баскетболіст став віце-чемпіоном Франції.

Джерело - Чемпіон.

#Євробаскет-2019, #Збірна України
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