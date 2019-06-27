Сьогодні, 27 червня, жіноча національна збірна України стартує на чемпіонаті Європи матчем проти чинних чемпіонок Європи збірної Іспанії.
Збірна України провела повноцінну підготовку, прибувши до Риги ще у вівторок та сконцентрувалась на роботі, яка починається вже сьогодні.
Початок поєдинку о 21:00, трансляцію можна дивитися на нашому сайті.
Нагадаємо, тренер збірної Іспанії вважає, що Україна може поборотися за медалі.
Раніше повідомлялося, що український баскетболіст став віце-чемпіоном Франції.
Джерело - Чемпіон.