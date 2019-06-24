Назвали гравців збірної України, які вирушать на Євробаскет - 2019

Горан Бошкович назвав заявку з 12-ти дівчат

Тренер жіночої збірної України з баскетболу Горан Бошкович назвав заявку з 12 дівчат, які відправляються на Євробаскет в Латвії.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Заявка України: Аріна Білоцерківська, Влада Волошина, Віта Горобець, Вікторія Кондусь, Олеся Малашенко, Людмина Науменко, Ганна Ольховик, Олександра Радулович, Таїсія Удовенко, Міріам Уро-Ніле, Ольга Яцковець, Аліна Ягупова.

На груповому етапі Україна зіграє проти Латвії, Великобританії та Іспанії.

Груповий етап

Україна - Іспанія 27-го червня

Латвія - Україна 28-го червня

Україна - Великобританії 30-го червня

1-а команда групи відразу виходить в 1/4 фіналу, 2-3 потрапляють в плей-оф.

Нагадаємо, чоловіча збірна України на Європейських іграх не вийшла з групи.

Також, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не вийшла з групи на ІІ Європейських іграх.

Джерело - ФБУ.