Жіноча збірна України з баскетболу 3×3 обіграла Іспанію у другому турі ІІ Європейських Ігор

Мій профіль
Ястремська - Конта: ОНЛАЙН. LIVE трансляція
Сьогодні 12:05 393
Сіренко - Бахтов: онлайн-трансляція. НАЖИВО
Сьогодні 13:55 237
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Сьогодні 12:55 261
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Сьогодні 11:55 987
Караваєв стане гравцем Динамо
Сьогодні 11:25 901
Усик - обов'язковий претендент на чотири пояси в суперважкій вазі
Сьогодні 09:55 555
Сапсай - чемпіонка Європейських ігор-2019
Вчора 21:40 844
Зантарая здобув золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 19:15 567
Білодід - чемпіонка Європейських ігор
Вчора 17:27 681
Читачі Чемпіона не хочуть бачити в збірній України представників чемпіонату Росії
Вчора 10:35 4630
Навколо спорту
Блоги
Корж виступив у Києві у футболці Динамо
Корж виступив у Києві у футболці Динамо Максим Буйдин
21.06.2019 12:29 711
Зінченко відреагував на підписання нового контракту з Сіті
Зінченко відреагував на підписання нового контракту з Сіті Максим Буйдин
21.06.2019 11:49 1510
Морозюк про Динамо, боязнь виходити на вулицю та азартного Гармаша - SPORT TRAVELER UA
Морозюк про Динамо, боязнь виходити на вулицю та азартного Гармаша - SPORT TRAVELER UA Valeriy Ruchka
21.06.2019 11:21 1139
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату Андрій Твердохліб
21.06.2019 10:50 5956 24
Гравець Динамо відзначився гольовою передачею на молодіжному Євро
Гравець Динамо відзначився гольовою передачею на молодіжному Євро Максим Буйдин
21.06.2019 10:22 1691
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:11 Гімнастика Українська гімнастка завоювала бронзову медаль ІІ Європеських ігор 50
14:55 Футбол Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб 268
14:39 Футбол Сербія призначить нового головного тренера 305
14:25 Футбол Карпати підпишуть захисника збірної Люксембургу 419
14:11 Баскетбол Жіноча збірна України з баскетболу 3×3 обіграла Іспанію у другому турі ІІ Європейських Ігор 289
13:55 Бокс Сіренко - Бахтов: онлайн-трансляція. НАЖИВО 237
13:41 Блог Бог, який просто хотів бути людиною. Зінедіну Зідану - 47 412
13:39 Футбол Барселона не підпише де Лігта через його високу зарплатню 361
13:25 Бокс Сіренко та Бахтов пройшли процедуру зважування 926
13:11 Футбол Сульшер повинен позбутися кожного, хто не підходить МЮ - Невілл 341
12:55 Стрільба Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх 261
12:31 Футбол Лемпард - ідеальний варіант для Челсі - Дрогба 366
12:15 Футбол Пепе потрапив під приціл Інтера та Атлетіко 338
12:05 Теніс Ястремська - Конта: ОНЛАЙН. LIVE трансляція 393
11:55 Футбол Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ 987
11:50 Блог Кличків нагородили медалями Mr. Olympia 526
11:39 Футбол Маркіньос: Ми не говоримо про відхід Неймара 399
11:25 Футбол Караваєв стане гравцем Динамо 901
11:11 Дзюдо Зантарая: На зарядці я зрозумів, що всіх порву 442
10:55 Баскетбол Лейкерс дозволено вести переговори з тренером Голден Стейт 481
10:52 Блог Фейл дня. Голкіпер збірної Перу зробив подарунок Бразилії 989
10:39 Футбол Хедіра може перейти в Бешикташ 427
10:25 Футбол Мессі та Суарес хочуть, щоб Неймар повернувся в Барселону 558
10:11 Футбол Збірній України дуже важливо підійти до матчів з Литвою в хорошій формі - Воробей 699
09:55 Бокс Усик - обов'язковий претендент на чотири пояси в суперважкій вазі 555

Жіноча збірна України з баскетболу 3×3 обіграла Іспанію у другому турі ІІ Європейських Ігор

Сьогодні 14:11 289 0
Друга перемога нашої команди на турнірі
Жіноча збірна України з баскетболу 3×3 обіграла Іспанію у другому турі ІІ Європейських Ігор

Сьогодні, 23 червня, в Мінську жіноча збірна України з баскетболу 3 × 3 протистояла Іспанії у другій грі групового етапу Європейських Ігор.

Збірна України здобула перемогу з рахунком 17:15, а найбільший внесок в підсумковий успіх внесла Ганна Рульова, яка набрала 12 очок.

Ця перемога дозволила нашій команді впритул наблизитися до виходу у чвертьфінал Європейських Ігор — зараз Україна очолює групу D, маючи дві перемоги за підсумками двох зустрічей групового етапу.

ІІ Європейські ігри
Мінськ. Білорусь
Жінки. Група D
23 червня
Україна — Іспанія 17:15

В першому турі Україна з рахунком 14:8 здолала Латвію. Заключний матч групової стадії Україна зіграє проти Естонії.

Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Також повідомлялося, що Україна піднялася на друге місце у світовому рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3.

Джерело - Чемпіон.

#3х3, #баскетбол, #жінки, #збірна України, #Європейські ігри
Коментарі ()