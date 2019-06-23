Жіноча збірна України з баскетболу 3×3 обіграла Іспанію у другому турі ІІ Європейських Ігор

Друга перемога нашої команди на турнірі

Сьогодні, 23 червня, в Мінську жіноча збірна України з баскетболу 3 × 3 протистояла Іспанії у другій грі групового етапу Європейських Ігор.

Збірна України здобула перемогу з рахунком 17:15, а найбільший внесок в підсумковий успіх внесла Ганна Рульова, яка набрала 12 очок.

Ця перемога дозволила нашій команді впритул наблизитися до виходу у чвертьфінал Європейських Ігор — зараз Україна очолює групу D, маючи дві перемоги за підсумками двох зустрічей групового етапу.

ІІ Європейські ігри

Мінськ. Білорусь

Жінки. Група D

23 червня

Україна — Іспанія 17:15

В першому турі Україна з рахунком 14:8 здолала Латвію. Заключний матч групової стадії Україна зіграє проти Естонії.

Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Також повідомлялося, що Україна піднялася на друге місце у світовому рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3.

Джерело - Чемпіон.