Україна зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу

Україна залишила чемпіонат світу

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.

Команда Олега Юшкіна поступилась збірній Латвії, завершивши свій виступ на світовій першості.

Латвійці приголомшили нашу команду ривком 8:0, після чого не дозволяли збірній України наблизитись в рахунку і довели матч до впевненої перемоги – 21:7. Латвійці продемонстрували відмінний відосток реалізації дальніх кидків, у той час як наша команда мала проблеми у нападі.

Найрезультативнішим у складі збірної України в цьому матчі став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 5 очок.

Чемпіонат світу 3х3. 1/4 фіналу

Амстердам, Нідерланди

Латвія - Україна 21:7

Україна: Тимофеєнко 5, Закурдаєв 2, Давидюк 0, Сизов 0

Нагадаємо, що друга збірна України на Європейських іграх не вийшла з групи. Перед тим Україна здобула дві перемоги.

Джерело - ФБУ.