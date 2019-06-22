Україна зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу.
Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.
Команда Олега Юшкіна поступилась збірній Латвії, завершивши свій виступ на світовій першості.
Латвійці приголомшили нашу команду ривком 8:0, після чого не дозволяли збірній України наблизитись в рахунку і довели матч до впевненої перемоги – 21:7. Латвійці продемонстрували відмінний відосток реалізації дальніх кидків, у той час як наша команда мала проблеми у нападі.
Найрезультативнішим у складі збірної України в цьому матчі став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 5 очок.
Нагадаємо, що друга збірна України на Європейських іграх не вийшла з групи. Перед тим Україна здобула дві перемоги.
Джерело - ФБУ.