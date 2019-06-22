Київ-Баскет у Лізі чемпіонів FIBA стартує ​​з кваліфікації

Розпочинаємо з кваліфікації

Срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ-Баскет не отримав wild card в основний турнір Ліги чемпіонів FIBA.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Київ-Баскет стартує з першого раунду кваліфікації. Жеребкування відбудеться 4 липня.

Можливі суперники Київ-Баскета в першому раунді: Капфенберг (Австрія), Цмоки-Мінськ (Білорусь), Балкан (Болгарія), Керавнос (Кіпр), Баккен Берс (Данія), Карху (Фінляндія), ще не визначився чемпіон Угорщини, Приштина (Косово), Морнар (Чорногорія), Донара (Нідерланди), Легія (Польща), Орадя (Румунія), Фрібур (Швейцарія), Інтер (Словаччина) і Седертелье (Швеція).

Нагадаємо, що Запоріжжя є претендентом на проведення жіночого ЄвроБаскету 2021 року. Дебютант Суперліги бажає грати у Кубку Європи.

Джерело - ua.tribuna.