Центровий збірної України продвожить кар'єру в Іспанії

Герун поповнить ряди Унікахи

Центровий збірної України Володимир Герун залишиться виступати в чемпіонаті Іспанії. Напередодні він погодив умови трирічної угоди з Унікахою.

Про це інформує La Voz de Galicia.

У сезоні 2018/19 Герун набирав 11,3 очка, 6,5 підбору за матч. За підсумками сезону 2018/19 Герун увійшов у топ-5 чемпіонату Іспанії за підбираннями та фінішував у топ-5 перегонів за MVP.

Нагадаємо, що клуби НБА здійснили масштабний обмін.

Раніше повідомлялося, українець тренується з командою НБА.

Джерело - La Voz de Galicia.