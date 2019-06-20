Українки програли у контрольному поєдинку Китаю

Китаянки святкували вольову перемогу

Жіноча національна збірна України поступилася команді Китаю в контрольному поєдинку в ході ігрової підготовки до чемпіонату Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.

Українки виграли стартову чверть в 13 очок. Та вже з другою перевагу захопили суперниці. Китаянки до великої перерви відіграли відставання, а потім пішли вперед.

У підсумку збірну України не врятувала результативність капітана команди Аліни Ягупової - 32 очка.

Наша команда грала в Латвії, де 27 червня стартує чемпіонат Європи. Уже завтра, 20 червня, наша команда повертається до України, де продовжить готуватися

Жіночі національні збірні

Контрольний матч

Китай - Україна - 91:74 (17:30, 26:13, 26:13, 22:18)

Україна: Ягупова (32), Малашенко (17), Удоденко (9), Білоцерківська (6), Кондусь (5), Горобець (3), Яцковець (2), Ольховик, Науменко.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла два матчі на чемпіонаті світу - спочатку поступилися Росії, а потім програли італійкам.

Джерело - fbu.ua.