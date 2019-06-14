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Голден Стейт - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 00:20 412 0
Голден Стейт - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА

У Національній баскетбольній асоціації продовжується фінальна серія. В якій Торонто Репторс змагається з п'ятиразовим володарем чемпіонського титулу - Голден Стейт Ворріорз. Рахунок в серії 3:2.

  Актуально: Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА

В Україні жоден телеканал не транслює ігри НБА.

Матч фінальної серії найсильнішої баскетбольної ліги світу Голден Стейт - Торонто можна переглянути на Чемпіоні.

  Також: Опитування. Хто виграє фінал НБА 

Початок зустрічі о 4:00 за Києвом.

Джерело - Чемпіон.

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