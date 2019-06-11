Торонто - Голден Стейт 105:106. Огляд матчу фінальної серії НБА

Голден Стейт скоротив відставання

Голден Стейт вирвав перемогу в 5-й грі фінальної серії НБА проти Торонто - 106:105.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Воїнів Стефен Каррі, який набрав 31 очко, реалізувавши 10 з 23 кидків із гри.

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Каліфорнійці скоротили рахунок у серії (2:3). Наступний матч команди зіграють в Окленді, на домашньому паркеті Голден Стейт, 14 червня.

Чемпіонат НБА. Фінал

11 червня, 5-й матч

Торонто - Голден Стейт 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)

Рахунок у серії - 3:2

Джерело - Чемпіон.