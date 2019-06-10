Жіноча збірна України зіграє другий контрольний матч проти Франції

Жіноча національна збірна України з баскетболу продовжує підготовку до Євробаскета-2019

Жіноча національна збірна України сьогодні, 10 червня, проведе другий контрольний поєдинок у Франції, де зіграє проти місцевої збірної. Початок цього поєдинку о 21:45 за київським часом.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

У першій грі, яка відбулася днем раніше, підопічні Горана Бошковича зазнали поразки (75:107), не зумівши втримати натиск суперника.

Після цього матчу наша команда повернеться до України, де продовжить активно готуватись до чемпіонату Європи. Українська збірна працюватиме вдома з 11 по 18 червня.

У груповому раунді, який стартує 27 червня, збірна України зіграє проти Іспанії, Латвії та Великої Британії.

Нагадаємо, Бруклін планує підписати двох суперзірок НБА.

Також, вулиця біля арени Далласа перейменована на честь легендарного Новіцкі.

Джерело - ФБУ.