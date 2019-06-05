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Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА

Сьогодні 15:41 2764 0
Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА

У фіналі НБА сезону 2018/19 зіграють Голден Стейт і Торонто.

Ліга опублікувала розклад фінальної серії плей-оф. Перший матч відбудеться 31 травня в Торонто.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Розклад:

31 травня. 04:00. Торонто - Голден Стейт 118:109

3 червня. 03:00. Торонто - Голден Стейт 104:109

6 червня. 04:00. Голден Стейт - Торонто

8 червня. 04:00. Голден Стейт - Торонто

11 червня. 04:00 *. Торонто - Голден Стейт

14 червня. 04:00 *. Голден Стейт - Торонто

17 червня. 03:00 *. Торонто - Голден Стейт

* - за потреби.

Час початку матчів - київський.

Джерело - Чемпіон.

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