Лукашов повертається в український чемпіонат

Гравець збірної України Денис Лукашов продовжить кар’єру у Прометеї із Кам’янського.

У минулому сезоні Лукашов виступав за російський Єнісей. За підсумками 20 матчів у Єдиній лізі ВТБ гравець збірної України в середньому набирав 2 очка, 0,8 підборів та 1,4 передач.

Відзначимо, що за свою кар’єру Лукашов виступав за БК Київ, Будівельник, БК Донецьк, Азовмаш, Маріуполь, Автодор, Рітас і Вітаутас.

Раніше, тренерський штаб збірної України на чолі з Євгеном Мурзіним визначився з розширеною заявкою на ключові матчі відбору на чемпіонат світу-2019.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи продовжили контракт з форвардом збірної України.

Джерело - basket.com.ua.