Дюрант полетить з Голден Стейт на перші матчі фіналу плей-офф НБА

Легкий форвард Голден Стейт Кевін Дюрант полетить з командою на перші два матчі фінальної серії плей-офф НБА з Торонто.
Про це повідомляє ESPN.
Таким чином, хоча Дюрант точно не зіграє в першій зустрічі, зберігається ймовірність його участі в другому матчі, який відбудеться через два дні.
Дюрант отримав розтягнення литкового м'яза правої ноги в п'ятому матчі другого раунду плей-офф з Х'юстоном. Зараз він тільки відпрацьовує кидки, але найближчим часом йому дозволять брати участь в повноцінних тренуваннях.
У нинішньому плей-офф форвард набирає по 34,2 очка за 39 хвилин в середньому за гру.
Раніше, НБА оголосила збірну всіх зірок регулярного чемпіонату.
Джерело - Чемпіон.