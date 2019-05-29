Дюрант полетить з Голден Стейт на перші матчі фіналу плей-оф НБА

Легкий форвард Голден Стейт Кевін Дюрант полетить з командою на перші два матчі фінальної серії плей-оф НБА з Торонто.

Про це повідомляє ESPN.

Таким чином, хоча Дюрант точно не зіграє в першій зустрічі, зберігається ймовірність його участі в другому матчі, який відбудеться через два дні.

Дюрант отримав розтягнення литкового м'яза правої ноги в п'ятому матчі другого раунду плей-офф з Х'юстоном. Зараз він тільки відпрацьовує кидки, але найближчим часом йому дозволять брати участь в повноцінних тренуваннях.

У нинішньому плей-офф форвард набирає по 34,2 очка за 39 хвилин в середньому за гру.

Раніше, НБА оголосила збірну всіх зірок регулярного чемпіонату.

Джерело - Чемпіон.