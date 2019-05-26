Матч фінальної серії плей-оф НБА відбудеться не в США

Торонто Репторс прийме на своєму майданчику Голден Стейт Ворріорс в стартовому матчі фінальної серії плей-оф НБА. Таким чином, вперше в історії ліги зустріч фіналу відбудеться не в США, а в Канаді.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Раніше НБА організовувала за межами США гри всіх стадій, крім фінальної. Зокрема, матчі регулярного чемпіонату вже неодноразово проводилися в Японії, Великобританії і Мексиці.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Торонто виграв у Голден Стейт обидва матчі регулярного чемпіонату.

Також, до вашої уваги, розклад фінальної серії НБА.

Джерело - Прес-служба НБА.