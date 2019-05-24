Торонто втретє поспіль переміг Мілуокі і повів 3-2 в серії

У п'ятому матчі фіналу Східної конференції НБА Торонто переграв Мілуокі з рахунком 105:99.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард канадської команди Кавай Леонард, який набрав 35 очок.

Торонто веде у серії до чотирьох перемог з рахунком 3-2.

Наступний матч відбудеться в Торонто 26 травня.

НБА

Плей-оф

1/2 фіналу

П'ятий матч

Мілуокі – Торонто 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33)

Нагадаємо, раніше у фінал НБА вийшов Голден Стейт.

Також, НБА оголосила збірну всіх зірок регулярного чемпіонату.