Торонто втретє поспіль переміг Мілуокі і повів 3-2 в серії

У п'ятому матчі фіналу Східної конференції НБА Торонто переграв Мілуокі з рахунком 105:99.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард канадської команди Кавай Леонард, який набрав 35 очок.
Торонто веде у серії до чотирьох перемог з рахунком 3-2.
Наступний матч відбудеться в Торонто 26 травня.
НБА
Плей-оф
1/2 фіналу
П'ятий матч
Мілуокі – Торонто 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33)
Нагадаємо, раніше у фінал НБА вийшов Голден Стейт.
Також, НБА оголосила збірну всіх зірок регулярного чемпіонату.