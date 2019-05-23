Мілуокі - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА

У НБА відбудуться фінальні серії конференцій. На Заході чинний чемпіон, Голден Стейт розгромив Портленд і уже у фіналі чекає на переможця
східної конференції де Мілуокі Бакс спробує пройти Хижаків з Торонто.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.
Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Мілуокі - Торонто можна переглянути на Чемпіоні.
Початок зустрічі о 3:30 за Києвом.
Рахунок в серії 2:2.
Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу
Джерело - Чемпіон.