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Торонто - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 00:08 357 0
Торонто - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА
У НБА відбудуться фінальні серії конференцій. На Заході чинний чемпіон, Голден Стейт розгромив Портленд і уже у фіналі чекає на переможця
східної конференції де Мілуокі Бакс спробує пройти Хижаків з Торонто.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Торонто - Мілуокі можна переглянути на Чемпіоні.

Початок зустрічі о 3:30 за Києвом.

Рахунок в серії 2:1 на користь Бакс.

Джерело - Чемпіон.

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