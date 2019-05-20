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Портленд - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 15:50 274 0
Портленд - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА
У НБА відбудуться фінальні серії конференцій. На Заході чинний чемпіон, Голден Стейт поміряється силами з Портлендом.
На Сході Мілуокі Бакс спробує пройти Хижаків з Торонто.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

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Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Портленд - Голден Стейт можна переглянути на Чемпіоні.

Початок зустрічі о 4:00 за Києвом. Рахунок в серії 0:3.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Джерело - Чемпіон.

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