Портленд - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА

У НБА відбудуться фінальні серії конференцій. На Заході чинний чемпіон, Голден Стейт поміряється силами з Портлендом.

На Сході Мілуокі Бакс спробує пройти Хижаків з Торонто.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації. Також: У НБА назвали претендентів на звання MVP сезону Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Портленд - Голден Стейт можна переглянути на Чемпіоні. Початок зустрічі о 4:00 за Києвом. Рахунок в серії 0:3. Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Джерело - Чемпіон.