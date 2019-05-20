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Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України
Вчора 19:04 572 1
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Вчора 15:41 2043
Вайлдер нокаутував Брізіла в першому раунді і зберіг пояс WBC
Вчора 09:22 1243
Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії
18.05.2019 21:29 2645
Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії
18.05.2019 12:53 790
У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині
18.05.2019 12:45 3481 2
Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
18.05.2019 11:03 791
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
17.05.2019 17:30 1047 1
Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди
17.05.2019 09:43 1941
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Мілуокі - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 00:05 478 0
Мілуокі - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА
У НБА відбудуться фінальні серії конференцій. На Заході чинний чемпіон, Голден Стейт поміряється силами з Портлендом.
На Сході Мілуокі Бакс спробує пройти Хижаків з Торонто.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Мілуокі - Торонто можна переглянути на Чемпіоні.

Початок зустрічі о 2:00 за Києвом.

Рахунок в серії 2:0 на користь Бакс.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Джерело - Чемпіон.

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