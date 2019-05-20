Мілуокі - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА

У НБА відбудуться фінальні серії конференцій. На Заході чинний чемпіон, Голден Стейт поміряється силами з Портлендом.

На Сході Мілуокі Бакс спробує пройти Хижаків з Торонто.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації. Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Мілуокі - Торонто можна переглянути на Чемпіоні. Початок зустрічі о 2:00 за Києвом. Рахунок в серії 2:0 на користь Бакс. Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Джерело - Чемпіон.