Мілуокі - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА

У НБА відбудуться фінальні серії конференцій. На Заході чинний чемпіон, Голден Стейт поміряється силами з Портлендом.
На Сході Мілуокі Бакс спробує пройти Хижаків з Торонто.
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В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.
Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Мілуокі - Торонто можна переглянути на Чемпіоні.
Початок зустрічі о 2:00 за Києвом.
Рахунок в серії 2:0 на користь Бакс.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Джерело - Чемпіон.