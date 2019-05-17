Коломойський: Син підпише контракт з українським клубом

Син Ігоря Коломойського гратиме в українському баскетбольному клубі.
Про це повідомив сам олігарх в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Я приїхав сюди (в Україну) і збираюся тут бути у зв'язку з сімейними обставинами. У мене син збирається підписати контракт з баскетбольним клубом з України" - сказав Коломойський.
Подробиці Коломойський не уточнив, проте нагадаємо, що в кінці 2018 року з'явилася інформація, що син олігарха Грегорі (Григорій) Коломойський грає у баскетбольній студентській лізі США за команду Клівленд Стейт Вікінгс.
Нагадаємо, Михайлюк провів тренування з дітьми у Черкасах.
Також, 18-річний український центровий гратиме в США.
Джерело - Чемпіон.