Коломойський: Син підпише контракт з українським клубом

Син Ігоря Коломойського гратиме в українському баскетбольному клубі.

Про це повідомив сам олігарх в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я приїхав сюди (в Україну) і збираюся тут бути у зв'язку з сімейними обставинами. У мене син збирається підписати контракт з баскетбольним клубом з України" - сказав Коломойський.

Подробиці Коломойський не уточнив, проте нагадаємо, що в кінці 2018 року з'явилася інформація, що син олігарха Грегорі (Григорій) Коломойський грає у баскетбольній студентській лізі США за команду Клівленд Стейт Вікінгс.

Нагадаємо, Михайлюк провів тренування з дітьми у Черкасах.

Також, 18-річний український центровий гратиме в США.

Джерело - Чемпіон.