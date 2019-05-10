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Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:50 2443
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
Вчора 17:28 958 1
Усик не робитиме операцію
Вчора 16:32 645
Динамо може очолити Григорчук
Вчора 16:14 3364
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 00:00 4616 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1265
Усик звернувся до вболівальників після травми
08.05.2019 21:38 1286
Аякс - Тоттенгем: стартові склади команд
08.05.2019 21:02 439
Козлова поступилася Бенчич у третьому колі Premier Mandatory в Мадриді
08.05.2019 18:29 1059
Аякс - Тоттенгем: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
08.05.2019 06:48 1649
Навколо спорту
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Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
Вчора 20:01 790
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
Вчора 18:17 1018
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Вчора 16:27 540 1
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Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
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Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке Максим Буйдин
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Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі Максим Буйдин
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Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити Максим Буйдин
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Онлайн-трансляція матчів НБА

Сьогодні 00:11 72550 0
Онлайн-трансляція матчів НБА

Пряма онлайн-трансляція матчів регулярної першості НБА тепер на Чемпіоні.

НБА (Національна баскетбольна асоціація) - найсильніша баскетбольна ліга світу.

30 команд асоціації протягом шести місяців виборюють право зіграти в плей-оф.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію.

Західна та Східна конференції представлені 15 учасниками, з яких по 8 команд отримають право боротися за кубок НБА.

Три з чотирьох останніх кубків вибороли гравці Голден Стейт Воріорз на чолі з неперевершеним Стефом Каррі. 

Цього сезону про свої чемпіонські амбіції в голос заявили в стані, однієї з найтитулованіших команд ліги, Лос-Анджелес Лейкерс. Озерні напередодні сезону підсилились найкращим баскетболістом сучасності Леброном Джеймсом. 

Також для українських уболівальників підвищений інтерес викликає Атланта Гокс, одним з лідерів якої є Олексій Лень.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу.

В Європі трансляцію здійснюють декілька телеканалів Сетанта +, Віасат та Sport (1-5).

Дивитися трансляції матчів НБА можна на нашому сайті. Щодня Чемпіон транслює матчі НБА онлайн.

Джерело - Чемпіон.

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