Тренер Хіміка: Сподіваюся чемпіонство допоможе зберегти клуб

Чемпіонство може допомогти Хіміку продвожити своє існування.

Надію на це висловив головний тренер Хіміка Віталій Степановський.

На початку нинішнього року клуб, який став чемпіоном України, виступив з публічною заявою, у якій поскаржився на складну фінансову ситуацію.

"Ми навіть не потрапили до Фіналу чотирьох Кубку, нам не вистачило одного очка для проходу Політехніки. Вже нічого не зміниш. Ми написали історію і продовжуємо бути на вершині українського баскетболу.

Сподіваюся, що своєю грою і результатом ми показали, що не можна втрачати такий клуб, як Хімік. Я сподіваюся, що чемпіонство допоможе. Може бути, хтось додатково зацікавиться нашим клубом", - цитує Степановського basket.com.ua.