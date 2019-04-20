Відбулися треті матчі першого раунду плей-офф НБА.
До вашої уваги відеоогляд матчу та результати.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
НБА
Плей-оф
19 квітня
Орландо Меджік — Торонто Репторс 93:98 (21:26 24:22, 20:28, 28:22)
Рахунок в серії - 1:2.
Індіана Пейсерс — Бостон Селтікс 96:104 (28:41, 33:18, 12:21, 23:24)
Рахунок в серії - 0:3.
Оклахома-Сіті Тандер — Портленд Трейл Блейзерс 120:108 (21:22, 28:17, 37:43, 34:26)
Рахунок в серії - 1:2
Нагадаємо, лідер Черкаських мавп перейшов у грецький клуб.
Джерело - Чемпіон.