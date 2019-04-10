Маямі знищило Філадельфію, Лейкерс програв Портленду. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній лізі відіграли чергові матчі регулярного чемпіонату
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
Вашингтон – Бостон 110:116 (39:25, 25:38, 31:26, 15:27)
Детройт – Мемфіс 100:93 (20:32, 18:25, 26:22, 36:14)
Клівленд – Шарлотт 97:124 (31:33, 25:31, 19:26, 22:34)
Маямі – Філадельфія 122:99 (34:20, 27:22, 30:18, 31:39)
Чикаго – Нью-Йорк 86:96 (24:39, 26:18, 18:17, 18:22)
Міннесота – Торонто 100:120 (28:26, 19:43, 31:29, 22:22)
Новий Орлеан – Голден Стейт 103:112 (19:18, 37:38, 23:32, 24:24)
Даллас – Фінікс 120:109 (33:18, 35:20, 30:41, 22:30)
Юта – Денвер 118:108 (27:21, 33:38, 31:27, 27:22)
Оклахома – Х'юстон 112:111 (26:32, 25:28, 29:33, 32:18)
Лейкерс – Портленд 101:104 (25:26, 23:27, 26:20, 27:31)
Нагадаємо, гравець Фінікса встановив рекорд НБА в 39 років.
Тим часом Джонсон покинув пост президента Лейкерс.
Джерело - Чемпіон.