Дніпро переграв Одесу і став останнім півфіналістом Суперліги

Дніпро обіграв Одесу у вирішальному матчі першого раунду плей-оф Суперліги і став останнім півфіналістом турніру.

По ходу всієї зустрічі господарі вели в рахунку, і хоча, кілька разів гості практично вирівнювали становище, на більше їх не вистачало. Дніпро святкував закономірну перемогу, творцями якої стали Олександр Мішула (26 очок, найрезультативніший гравець матчу) і Кирило Фесенко, який "тягнув" команду в перших двох чвертях.

У півфіналі Дніпро зіграє проти Хіміка. В іншій парі Київ-Баскет зустрінеться із Запоріжжям.

Чемпіонат України, Суперліга

Плей-оф, чвертьфінал

БК Дніпро - БК Одеса 91:81 (19:16, 27:23, 25:21, 20:21)

Джерело - Чемпіон.