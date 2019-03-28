Браянт назвав себе найкращим баскетболістом усіх часів

Легенда баскетболу і Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт поставив себе на перший рядок у списку найбільших гравців усіх часів.

Про це сказав сам баскетболіст.

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"Я найкращий, Майкл Джордан - другий, Леброн Джеймс - третій", - наводить слова Кобі Брайанта Yahoo.

Кобі Брайант виступав у складі Лос-Анджелес Лейкерс всю свою кар'єру. Завершив він її у 2016 році. За 20 сезонів у лізі став п'ятиразовим чемпіоном НБА і одним з найрезультативніших гравців в історії. На його рахунку 33 643 набраних очка - це третій показник за всю історію ліги.

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Джерело - ua-football.