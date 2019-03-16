Дніпро оштрафують на 30 тисяч гривень за поведінку вболівальників

Федерація баскетболу України анонсувала ряд штрафів, накладених на клуби та тренерів української Суперліги.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

На офіційному сайті організація повідомила, що головний тренер Київ-Баскета Євген Мурзін оштрафований на 5 тисяч гривень за те, що без запрошення зайшов в суддівську роздягальню і висловив претензії щодо якості роботи абрітров на матчі українського чемпіонату проти Запоріжжя.

У свою чергу, Дніпро буде оштрафований за поведінку вболівальників під час Фіналу чотирьох Кубка України, який проходив в дніпровському спорткомплексі Шинник, домашньому майданчику дніпрян.

За поведінку шанувальників щодо тренерів Київ-Баскета та Одеси з клубу стягнути 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, головний тренер збірної України з баскетболу подав у відставку. Також, Михайлюк набрав 21 очко у складі фарм-клубу Детройта.

Джерело - Офіційний сайт ФБУ.