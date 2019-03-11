Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Міннесота - Нью-Йорк відбудеться на стадіоні Таргет Центр 11 березня о 2:00 за Києвом.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.
В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.
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Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Міннесота - Нью-Йорк можна переглянути на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі
Нагадаємо, Леброн перегнав Джордана за результативністю в НБА
Джерело - Чемпіон.