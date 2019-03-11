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Міннесота - Нью-Йорк: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 00:28 1151 0
Матч НБА відбудеться о 2:00
Міннесота - Нью-Йорк: онлайн-трансляція матчу НБА
Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Міннесота - Нью-Йорк відбудеться на стадіоні Таргет Центр 11 березня о 2:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

  Читайте також: Результати матчів дня НБА. 

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Міннесота - Нью-Йорк можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі

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Джерело - Чемпіон.

#НБА, #NBA, #Міннесота, #Нью-Йорк
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