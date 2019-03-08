Оклахома-Сіті переміг Портленд в овертаймі, Мілуокі обіграв Індіану

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли два матчі.

Мілуокі переміг на своєму полі Індіаною. Оклахома-Сіті обіграв в гостях Портленд в овертаймі.

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НБА

Регулярний чемпіонат

Мілуокі - Індіана 117:98 (32:24, 22:26 30:22, 33:26)

Портленд - Оклахома-Сіті 121:129 OT (30:31, 31:27, 22:27 30:28, 8:16)

Нагадаємо, що Голден-Стейт зазнав першої за тривалий час найрозгромнішої поразки.

Раніше Бостон знищив чемпіона НБА.

Джерело - Чемпіон.